В Киеве в многоэтажке нашли экзотическую "красивую змею", сбежавшую от владельцев три месяца назад. Фото

В одном из районов Киева в квартире многоэтажки нашли тонкохвостого полоза. Как оказался экзотический пресмыкающийся, убежал от своих владельцев три месяца назад, и никто не знал, где он находится.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group. Где змея пряталась все это время и чем питалась, пока неизвестно.

"Утро. Героиня с чашкой кофе в руках сидит на диване и задумчиво смотрит на пол. Вдруг пол начинает двигаться. Крупный план на пол... Змея... Крик девушки... Змея залезает под шкаф. Девушка спешит на работу, когда возвращается змея мирно спит под тем же шкафом", – рассказали зооактивисты.

Как оказалось, нарушителем оказался экзотический тонкохвостый полоз, которого зовут Маршалл, названого в честь известного американского певца Эминема. Пресмыкающийся сбежал из случайно плохо закрытого серпентария три месяца назад и живет в соседнем подъезде.

"Владелец искал своего любимца все это время, мгновенно приехал встретиться со спасателями на место следующей операции по спасению, чуть не расцеловал своего "длинного", сказал что с ним все в порядке, просто немного похудел, а потом несколько часов помогал спасателям и держал страховочный тент под высочайшим тополем, с которого снимали кота. Такая вот история. При чем, где и как Маршалл провел последние три месяца пока остается загадкой", – резюмировали зооспасатели

Полоз тонкохвостый – неядовитая змея из рода семьи. Имеет 8 подвидов. Другое название "красивая змея". Обитает в юго-восточной Азии, Китае, Корее, Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове лис во время войны поселился у многоэтажки. Местные жители кормят его курицей и сосисками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!