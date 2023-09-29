В Киеве на выходных устроят арбузно-тыквенный уикенд для слона Хораса и бегемота Лили. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются арбузно-тыквенные уикенды. На этих исходных вкусностях будут угощать слона Хораса и бегемота Лили

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Станьте свидетелем происшествия и увидеть других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Осень уже на улице. Золотые листья приходят на смену летней зелени, а на смену летним арбузам появляются спелые желто-горячие тыквы. В этот уикенд наши бегемот Лили и слон Хорас будут смаковать и первым и вторым В субботу их ожидает арбузное меню, воскресенье они будут открывать тыквенные уикенды в Киевзоо", – рассказали в пресс-службе.

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Показательные кормления зверей состоятся:

30 сентября – 10:30, 13:30;

1 октября – 10:30, 13:30.

"Для вас это приятные впечатления и интересный досуг, а для животных – это не просто вкус, а часть важной программы по обогащению среды. Именно эта программа развивает естественные способности и инстинкты животных в условиях зоологических парков. А благополучие животных для нас всегда на первых местах", – резюмировали в зоопарке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке создали специальный летний дом для молодых каракалов. Четвероногих, пострадавших от бесчеловечной жестокости, в конце августа 2022 года передали полицейские.

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