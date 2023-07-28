Пострадали от бесчеловечной жестокости: в зоопарке Киева спасенных каракалов переселили в летний дом. Фото и видео

В Киевском зоопарке создали специальный летний дом для молодых каракалов. Четвероногих, пострадавших от бесчеловечной жестокости, в конце августа 2022 года передали полицейские.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Увидеть животных и других обитателей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В конце августа 2022 года эти два маленьких котенка были переданы в Киевзоо сотрудниками Национальной полиции. Несчастные создания также пострадали от бесчеловечной жестокости. Во время осмотра выяснилось, что каракалы истощены, имеют недомогание, нарушение равновесия, признаки инфекционного заболевания, что позже подтверждено лабораторной диагностикой. Их вес в двухмесячном возрасте составлял всего 270 граммов", – рассказали в пресс-службе.

Специалисты два месяца боролись за жизнь маленьких котят, кормя их каждые три часа, делая массажи, развивали и тренировали. Их особенная кошачья диета постепенно менялась: от специальных жидких смесей до мяса кролика, субпродуктов, курятины и говядины. А самым любимым блюдом стала индейка. Сейчас каждый каракал съедает около 1,5 кг таких мясных вкусностей в день.

"Пока нашим "котикам" уже 1 год, а их вес - почти 15 кг. Для диких животных, переживших ужасы войны и жестокого обращения реабилитационный период может составлять несколько лет. Вот и наши каракалы хотя и имеют здоровый вид и активно забавляются, и до сих пор демонстрируют недоверие к незнакомым людям и страх к громким звукам. Поэтому просим наших посетителей не шуметь и не шуметь, чтобы маленькие сердца этих прекрасных созданий окончательно оттаяли после перенесенных травм", – призвали в КиевЗоо.

Для комфорта "котиков" обустроен двухуровневый вольер с гамачками, лазалками, смотровой мансардой, разнообразными когтеточками и игрушками. Увидеть спасенных каракалов можно каждый день на их площадке, напротив вольера верблюдов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке обновили летний вольер для медведя Боба и медведицы Чудо. В частности, для них здесь есть специальные кормушки, когтеточки и большой бассейн с фонтаном.

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