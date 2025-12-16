В Киеве на оживленном шоссе произошло ДТП с участием трех грузовиков: возникла пробка. Подробности, фото и видео

В Святошинском районе Киева во вторник, 16 декабря, произошло тройное ДТП с участием грузовых автомобилей. В результате столкновения для проезда осталась только одна полоса, образовалась пробка.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Все обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Тройное ДТП

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на шоссе Берестейском, движение транспорта затруднено в направлении села Стоянка. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

В свою очередь в соцсетях уточнили, что произошла авария с участием трех грузовиков неподалеку от Житомирского КП. В результате столкновения габаритного транспорта для проезда осталась только одна полоса.

Ситуация с аварийностью

В Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила металлический отбойник. В результате ДТП длительное время было перекрыто движение транспорта на мосту Метро в обе стороны, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Набережном шоссе автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и протаранил бетонный парапет подземного перехода. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое были травмированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!