Отбойник пробил машину насквозь: в Киеве из-за ДТП полностью перекрыто движение по мосту Метро, есть пострадавшие. Фото

В Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила металлический отбойник. В результате ДТП перекрыто движение транспорта на мосту Метро в обе стороны, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно о ДТП

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Броварском, движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро (Русановского. – Ред.). На месте патрульные обеспечивают безопасность движения и направляют транспортные средства на смежные улицы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе полиции Киева рассказали, что автопроисшествие произошло во вторник, 9 декабря, около 7:20. По предварительной информации, водитель Audi, двигаясь по Броварскому проспекту, не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

"Сейчас известно о пяти лицах, пострадавших в результате автокатастрофы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства ДТП выясняются", – уточнили в пресс-службе.

На опубликованных полицией и в соцсетях фото можно увидеть последствия аварии – дорога на месте ДТП буквально засыпана обломками авто, а сила столкновения была такой, что металлический отбойник пробил машину насквозь.

