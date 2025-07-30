В Киеве на Оболони произошло масштабное ДТП, образовалась пробка. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева в среду, 30 июля, произошла авария с участием по меньшей мере четырех автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Что известно

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Луговой движение транспорта затруднено в направлении улицы Богатырской. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

Как отметили в социальных сетях, произошла авария с участием по меньшей мере четырех легковых автомобилей. На месте работают правоохранители.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ситуация с аварийностью

Напомним, в Киеве в понедельник, 28 июля, автомобиль Volkswagen врезался в бетонный парапет подземного входа на станцию метро "Майдан Независимости" рядом с народным Мемориалом памяти. В результате ДТП пострадал водитель легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 26 июля, легковушка на скорости протаранила отбойник – в результате ДТП металлическая часть ограждения пробила насквозь машину, есть погибший.

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