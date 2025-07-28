В Киеве легковушка едва не влетела в подземный переход на Майдане Независимости: есть пострадавший. Видео

В Киеве в понедельник, 28 июля, автомобиль Volkswagen врезался в бетонный парапет подземного входа на станцию метро "Майдан Независимости" рядом с народным Мемориалом памяти. В результате ДТП пострадал водитель легковушки.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Что известно

"Легковушка влетела в переход на Майдане", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что автомобиль протаранил парапет подземного перехода рядом с народным Мемориалом памяти в центре города.

Что предшествовало

Как сообщили нам в пресс-службе полиции Киева автомобиль Volkswagen, двигался по улице Крещатик со стороны Бессарабской площади. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на пешеходную часть дороги и столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода станции метро Майдан Независимости.

В пресс-службе уточнили, что 43-летнего водителя с телесными повреждениями в виде открытого перелома ноги врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительно он был трезв.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 26 июля, легковушка на скорости протаранила отбойник – в результате ДТП металлическая часть ограждения пробила насквозь машину, есть погибший.

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