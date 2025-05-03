В Киеве на Нивках у моста перевернулась легковушка. Подробности, фото и видео

В Киеве на Брестском проспекте в результате ДТП перевернулась легковушка. В результате аварии на этом участке дороги возникли проблемы с движением.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Берестейском, движение транспорта затруднено в направлении выезда из города Киева. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", – призвали в пресс-службе.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия ДТП – авария произошла рядом со съездом на путепровод на Нивках. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области водитель внедорожника сбил пешехода. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в машине скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Катюжанка Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы деблокировать пострадавших из машин, на место происшествия вызвали спасателей.

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