В Киевской области столкнулись две легковушки: пострадавших из машин деблокировали спасатели. Фото

В селе Катюжанка Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы деблокировать пострадавших из машин, на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 1 мая в 16:00 они получили сообщение о том, что в селе Катюжанка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, необходима помощь в деблокировании пострадавших.

"По прибытию к месту вызова спасатели провели аварийно-спасательные работы: провели деблокирование пострадавших из поврежденных автомобилей и передали их работникам экстренной медицинской помощи. На месте происшествия работали 1 единица техники и 4 человека личного состава", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области автомобиль Toyota на скорости протаранил отбойник, а затем опрокинулся на крышу. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области водитель внедорожника сбил пешехода. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в машине скорой помощи.

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