В Киевской области 21-летний водитель внедорожника сбил насмерть пешехода. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области водитель внедорожника сбил пешехода. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в машине скорой помощи.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, на днях, на 84 километре автодороги сообщением Киев-Одесса, недалеко от Белой Церкви, произошло смертельное ДТП.

"Предварительно полицейские установили, что 21-летний водитель Toyota, двигаясь в направлении столицы, недалеко от автозаправочной станции, совершил наезд на 68-летнего пешехода, который пересекал автодорогу в неустановленном месте. К сожалению, в результате аварии пешеход умер в карете скорой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Оболонском районе Киева в понедельник, 14 апреля, произошла авария с участием бензовоза и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали пять пассажиров общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области автомобиль Toyota на скорости протаранил отбойник, а затем опрокинулся на крышу. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.

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