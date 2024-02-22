В Киеве коммунальные паркинги временно стали бесплатными: названа причина

В столице водителям можно бесплатно оставлять машины на паркингах "Киевтранспарксервиса". Такие услуги будут временными, пока идет судебный процесс об установлении тарифов на парковку.

Об этом сообщили в пресс-службе мобильного приложения "Киев Цифровой". О возобновлении платы сообщат отдельно.

"В столице парковки на паркингах "Киевтранспарксервис" становится временно бесплатным из-за судебного процесса по установлению тарифов. Инспекторы не будут налагать штрафы за неуплату парковки, однако штрафы за нарушение ПДД действуют по-прежнему", – отметили в пресс-службе.

В "Киев Цифровой" добавили, в случае если мошенники будут требовать с водителей оплату на муниципальных паркингах, нужно сразу вызвать полицию.

"Только что оплата парковки возобновится в городе, мы сразу известим. Позаботьтесь о безопасности на дорогах и паркуйтесь по правилам", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась рейдерскими захватами парковок города. Во время обысков у подозреваемых изъяли, в частности, деньги и оружие

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