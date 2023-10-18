В Киеве к теплу подключили около 4 тыс. объектов: Кличко рассказал, где уже есть отопление

В Киеве, по состоянию на 18 октября, коммунальщики уже подключили к теплу около 4 тысяч зданий жилого фонда и социальной сферы. В частности, отопление появилось в 112 медучреждениях.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Виталий Кличко. На полный запуск системы уйдет несколько дней.

"В столице продолжается запуск отопительного сезона. К теплу в Киеве уже подключили в общей сложности около 4 тысяч зданий – жилого фонда и социальной сферы. В частности, с теплоснабжением сегодня 155 учебных заведений, 264 детских сада, 112 медучреждений (в том числе 10 роддомов и 55) стационаров), 35 админзданий и заведений социально-бытового направления", – рассказал Кличко.

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Мэр столицы напомнил, что учреждения и учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также после соответствующих обращений управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные объекты.

Добавим, в понедельник, 9 октября, столица начала подключать к теплу по заявкам руководителей объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады. Кроме того, в Киеве с понедельника, 16 октября, начали подключать к отоплению жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев и в этом отопительном сезоне не повышал тариф на теплоснабжение. Столица просит жителей города своевременно платить за предоставленные коммунальные услуги, потому что от этого зависит стабильная работа жилищно-коммунального хозяйства.

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