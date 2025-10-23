В Киеве изъяли "Шахеды", которые влетели в квартиру и на балкон многоэтажек на Троещине и Оболони. Подробности и фото
В Киеве взрывотехники изъяли два неразорвавшихся российских дрона из квартиры и балкона, которые влетели в многоквартирные дома на Троещине и Оболони. Их вывезли для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Что известно
"Во время вчерашнего вечернего обстрела столицы врагом в многоэтажки в двух районах столицы влетели вражеские "Шахеды", которые не сдетонировали", – говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что российские дроны попали в многоквартирные дома в Деснянском и Оболонском районах.
Правоохранители забрали взрывные части беспилотников, перевели их в безопасное состояние. Затем их погрузили в специальные взрывозащитные передвижные контейнеры и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.
Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.
Опасные находки
В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.
