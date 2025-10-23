В Киеве изъяли 'Шахеды', которые влетели в квартиру и на балкон многоэтажек на Троещине и Оболони. Подробности и фото

В Киеве взрывотехники изъяли два неразорвавшихся российских дрона из квартиры и балкона, которые влетели в многоквартирные дома на Троещине и Оболони. Их вывезли для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Во время вчерашнего вечернего обстрела столицы врагом в многоэтажки в двух районах столицы влетели вражеские "Шахеды", которые не сдетонировали", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что российские дроны попали в многоквартирные дома в Деснянском и Оболонском районах.

Правоохранители забрали взрывные части беспилотников, перевели их в безопасное состояние. Затем их погрузили в специальные взрывозащитные передвижные контейнеры и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

