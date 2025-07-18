Нашли в шахте лифта: в Киеве взорвали кассетный боеприпас из поврежденного дома. Фото

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 18 июля, коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Чтобы избежать опасности при транспортировке, саперы уничтожили его в парке города.

Видео дня

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.

"Взрыв, который слышали киевляне в Шевченковском районе, произошел в результате контролируемого обезвреживания вражеского боеприпаса", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, представитель коммунального предприятия при проведении осмотра дома, поврежденного в результате вражеской воздушной атаки на столицу 17 июня, обнаружил в лифтовой шахте взрывоопасный предмет.

Пиротехники столичной полиции изъяли кассетный боеприпас. Поскольку такой вид оружия является крайне опасным при транспортировке, саперы уничтожили его методом контролируемого подрыва в парковой зоне с соблюдением всех норм безопасности.

Напомним, в Киевской области мужчина в лесной местности вблизи населенного пункта обнаружил обломки российского дрона-камикадзе с уцелевшей боевой частью. Чтобы изъять "находку", на место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка обнаружил осколочную гранату. Опасную "находку" изъяли саперы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!