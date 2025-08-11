На Киевщине полицейские уничтожили боевую часть российского 'Шахеда'. Видео

В Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для гражданских.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"Опасный предмет был найден на территории Броварщины. На место происшествия немедленно выехали сотрудники взрывотехнической службы", – рассказали в полиции.

При обследовании саперы обнаружили боевую часть вражеского беспилотника, которая не сдетонировала и представляла угрозу для населения. Правоохранители провели контролируемое уничтожение опасной находки.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 18 июля, коммунальщик во время осмотра дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы его уничтожили в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в понедельник, 4 августа, возле детской площадки нашли предмет, похожий на противопехотную мину. Территорию сразу же огородили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!