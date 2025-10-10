В Киеве из-за обстрелов не работает часть троллейбусов и трамваев: организованы автобусные перевозки

В Киеве в пятницу, 10 октября, вследствие террористической атаки РФ по критической инфраструктуре города часть троллейбусных и трамвайных маршрутов временно не работает. Для обеспечения перевозок пассажиров привлечены автобусы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты работают над восстановлением работы электротранспорта.

Что известно

"Из-за отсутствия электроснабжения часть троллейбусных и трамвайных маршрутов временно не работает", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что для обеспечения сообщения районов курсируют автобусы:

№37ТР – от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";

№28Т – от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР – от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

№8Т – от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки", дублируя движение трамвая №8.

Кроме того, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.

"Специалисты КП "Киевпастранс" и энергетических служб работают в усиленном режиме над восстановлением электропитания и стабилизацией движения транспорта", – резюмировали в пресс-службе.

Что предшествовало

В четверг, 9 октября, страна-террорист снова массированно атаковала украинские города. Под ударом, в частности, оказался и Киев. Жителей столицы уже предупредили о возможных перебоях со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

В Киеве в пятницу, 10 октября, в результате российского террористического обстрела возникла сложная энергетическая ситуация, что привело к серьезным проблемам в работе городского транспорта, в частности метрополитена. В результате на остановках собрались сотни людей, ожидая возможности доехать на работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на, 10 октября, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

