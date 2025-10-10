'Забитые' остановки и огромные очереди: в Киеве возник коллапс в работе общественного транспорта из-за российской атаки. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 10 октября, в результате российского террористического обстрела возникла сложная энергетическая ситуация, что привело к серьезным проблемам в работе городского транспорта, в частности метрополитена. В результате на остановках собрались сотни людей, ожидая возможности доехать на работу.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.

Что известно

Так, из-за массированной российской атаки на критическую инфраструктуру Киева в работе столичного метрополитена в пятницу, 10 октября, были введены вынужденные изменения. Они связаны со сложной энергетической ситуацией, которая стала следствием массированной вражеской атаки. В частности, поезда метрополитена на линиях курсируют по сокращенному маршруту, а вот интервал между поездами увеличили.

В результате на остановках общественного транспорта наблюдается настоящий коллапс – сотни людей собрались в ожидании маршруток и автобусов, чтобы добраться на работу.

Кроме того, из-за проблем с электроэнергией в столице снова можно услышать звуки генераторов – они помогают магазинам работать в это трудное время.

Что предшествовало

В четверг, 9 октября, страна-террорист снова массированно атаковала украинские города. Под ударом, в частности, оказался и Киев. Жителей столицы уже предупредили о возможных перебоях со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

