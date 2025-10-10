Без света осталось 28 тыс. семей, повреждены дома: последствия российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 10 октября, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг совершил массированную комбинированную атаку ракетами различных типов и ударными дронами. Под ударом – энергетическая инфраструктура. Их цель – оставить нас в темноте, без воды и тепла", – говорится в сообщении.

В КОВА уточнили, что сейчас в области обесточены около 28 тысяч семей Броварского и Бориспольского районов. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения. В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости. Каждый из них обеспечен всем необходимым для помощи населению.

Также в результате вражеской атаки в Броварах повреждены три многоэтажных дома, 4 продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены. В многоэтажках из-за взрывной волны посечены фасады и выбиты окна.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 9 октября, страна-террорист снова массированно атаковала украинские города. Под ударом, в частности, оказался и Киев. Жителей столицы уже предупредили о возможных перебоях со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

