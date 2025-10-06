В Киеве госслужащий решил заработать на уклонисте $36 тысяч. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители разоблачили чиновника госоргана, который обещал уклонисту исключение с воинского учета. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 36 тыс. долл. США.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Департамента стратегических расследований НПУ. Злоумышленнику, в частности, грозит длительный срок заключения.

Что известно

"Фигурант обещал военнообязанному "решить вопрос" со снятием с воинского учета. Для этого нужно было передать 36 тыс. долл. для дальнейшего влияния на должностных лиц одного из столичных ТЦК и СП", – рассказали правоохранители.

Полицейские задержали чиновника сразу после получения вознаграждения. Следователи изъяли деньги и другие вещественные доказательства.

Сейчас полицейские сообщили фигуранту о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве адвокатов и их помощников, которые, по информации следствия, зарабатывали на уклонистах. Стоимость "услуг" составляла от 6,5 до 45 тыс. евро.

