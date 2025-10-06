В Киеве адвокаты известной юридической фирмы зарабатывали на уклонистах. Подробности дела и фото

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве адвокатов и их помощников, которые, по информации следствия, зарабатывали на уклонистах. Стоимость "услуг" составляла от 6,5 до 45 тыс. евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности ликвидировала в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации, которую организовал основатель известной в столице юридической компании и 5 его сообщников: адвокаты и их помощники. Для получения доходов от реализации "уклоняющихся схем" фигуранты объединились в преступную организацию", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, за суммы от 6,5 до 45 тыс. евро злоумышленники продавали потенциальным призывникам и действующим военным фиктивные справки об инвалидности их родственников и необходимости ухода за ними. На основании поддельных документов одна категория клиентов освобождалась со службы, а другая – получала отсрочку от мобилизации на особый период.

Таким образом только с начала 2024 года организаторы сделки безосновательно "списали" с воинского учета более 300 человек призывного возраста из восьми регионов Украины. "Схема" действовала следующим образом – организатор обеспечивал оформление фальшивых медсправок, а его сообщники подыскивали клиентов, встречались с ними и передавали деньги.

Правоохранители задержали всех участников сделки. Во время обыска у них был обнаружен прайс-лист с "расценками", поддельные справки и черновые записи с доказательствами незаконных действий. Злоумышленникам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили очередную схему заработка на уклонистах, к которой, по информации следствия, причастны врачи. Стоимость "услуг" составляла 3,5 тыс. долларов США.

