Обязательно к посещению: 10 легендарных ресторанов Киева XX века. Фото

Каждый турист, приезжавший в Киев, гулял по центру города, в частности, по Крещатику, Киево-Печерской лавре и других популярных локациях. Кроме того, обязательным для каждого из них было посещение ресторанов, чтобы познакомиться с вкусной украинской кухней. Среди них было 10, которые помнят и в наши дни.

Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, все они уже не работают.

"10 легендарных ресторанов Киева", – говорится в подписи к снимкам.

Стоит добавить, что в большинство этих заведений было достаточно трудно попасть из-за их популярности у киевлян и гостей города.

Список уникальных и очень популярных столичных ресторанов прошлого века (с указанием когда было сделано фото):

Видео дня

Ресторан "Мельница" 1967 год.

Середина 1950-х г. Ресторан "КУКУШКА" на парковой дороге.

1958 год. Ресторан "Прага".

Ресторан "Ветряная мельница". 1976 год.

Ресторан "Роза Закарпатья" на улице Красноармейской. 1970-е годы.

Ресторан "Ривьера" в 30-е годы.

Ресторан "Охотник".

1969 год. Ресторан "ВЕРХОВИНА".

Ресторан "Столичный", фотография 1969 года.

1967 год. Ресторан "МЕТРО".

Напомним, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

1960-е годы для Киева были временем массового строительства. Уже тогда почти ничего не напоминало о страшных ранах и разрухе, которую принесла столице Вторая мировая война.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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