В КГГА рассказали, где в Киеве можно зарядить телефоны. Карта пунктов несокрушимости

В Киеве во вторник, 13 января, утром после очередной российской террористической атаки действуют экстренные отключения света. В сети подготовлено более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости), где жители столицы, в частности, могут подзарядить гаджеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Коммунальщики круглосуточно работают, чтобы восстановить электроснабжение.

Что известно

Так, в Киеве подготовлены более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости), где можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефоны, павербанки и другие гаджеты.

Кроме развернутых городскими и государственными структурами пунктов несокрушимости, пункты обогрева и подзарядки обустраивает на своих площадках социально ответственный бизнес. Так, почти 200 таких пунктов сейчас функционируют в торговых сетях города.

На подготовленных властями картах можно найти(нажмите, чтобы перейти) ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы.

Что предшествовало

В ночь на 13 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, в частности критической инфраструктуры, возникли пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 13 января снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Также захватчики в очередной раз запустили десятки ракет различных типов и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

