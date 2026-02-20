В какие музеи Киева можно попасть в феврале бесплатно: перечень

Во второй половине февраля можно интересно провести время в музеях Киева, чтобы насладиться их выставками. Некоторые из заведений в определенные дни можно бесплатно посетить и увидеть их экспозиции.

Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила столичный гид Оксана Пурик. О времени работы заведений и возможных изменениях лучше уточнять заранее.

Так, во второй половине февраля жители и гости Киева могут бесплатно посетить музеи города и увидеть их коллекции. В частности, 23 числа приходите в Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, который расположен на улице Лаврской, 9 (корп. 26). Он будет интересным и познавательным для тех, кто интересуется историей театра, музыки и кино в нашей стране.

Уже 26 февраля сразу несколько известных заведений будут бесплатно впускать посетителей. В частности, Музей Михаила Грушевского на улице Паньковской, 9 (вход свободный 26.02). Он основан в 1992 году, а его экспозиция открылась в 2006-м. Усадьба Грушевских до сих пор очаровывает посетителей так же, как и сто лет назад.

Музей "Усадьба на Кудрявке", который находится по адресу улица Кудрявская, 9, является камерным культурным пространством в центре Киева, который посвящен быту, социальной жизни и атмосфере города XIX – начала ХХ века.

Также свободный доступ будет в музей Тараса Шевченко (бульвар Т. Шевченко, 12 – вход свободный с 10:00 до 12:00). Здесь выставлено более 800 оригинальных картин, портретов, рисунков, офортов Шевченко, личные вещи поэта.

