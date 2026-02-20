'Тещины вечера': как отмечают пятый день Масленицы

Масленица – один из самых колоритных народных периодов перед Великим постом, когда семьи собираются за щедрым столом и прощаются с зимой. Даты Сырной недели ежегодно меняются, ведь зависят от Пасхи.

В 2026 году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 12 апреля, а Великий пост начнется 23 февраля. Соответственно, Сыропустная неделя длится с 16 по 22 февраля 2026 года. Пятый день Масленицы имеет особое название – "Тещины вечера". О традициях празднования рассказывает OBOZ.UA.

Когда празднуют "Тещины вечера"

Пятый день Масленицы приходится на пятницу Сырной недели. Если первые дни больше связаны с подготовкой, уборкой и угощениями в родительских домах, то вторая половина недели традиционно проходит в веселых гуляниях и семейных встречах.

Именно в этот день зять должен продемонстрировать уважение к теще и пригласить ее к себе в гости. Это своеобразный ответ на третий день Масленицы, когда свекрови звали зятьев на угощение.

В чем суть традиции

"Тещин вечер" – это не просто застолье, а символ семейного согласия. Считалось, что зять должен проявить уважение к матери жены, поблагодарить ее за дочь и наладить теплые отношения.

В древности приглашение должно было быть личным. Зять приходил к теще и вежливо звал ее на ужин. Современные традиции, конечно, позволяют ограничиться телефонным звонком, но смысл обряда остается тем же – поддержать родственные связи.

Празднование могло быть как скромным, так и очень громким. Часто семья собиралась на вареники или блины – главные блюда Сырной недели.

Интересно, что по традиции теща иногда приносила с собой продукты или даже кухонные принадлежности – сковороду, кадку для теста или половник. Дочь пекла блины, а зять должен был угождать гостям разговорами и гостеприимством.

Семейный смысл Масленицы

Вторая половина Сырной недели всегда была наполнена весельем. Молодежь ходила на "заигрывания", знакомилась, ведь после Пасхального поста разрешалось играть свадьбы. В домах завершали уборку, готовились к посту и старались провести время в кругу близких.

"Тещины вечера" стали примером того, как народная традиция через шуточный обряд подчеркивает важность семейной гармонии.

Сегодня этот день редко соблюдается в полном обрядовом формате, однако традиция семейного ужина сохраняется. Многие семьи воспринимают его как повод собраться вместе и поддержать теплую атмосферу перед началом поста.

