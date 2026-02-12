В Чернобыльской зоне зафиксировали дуэль оленей с помощью 'оружия чести'. Уникальное видео

В Чернобыльской зоне специалистам удалось зафиксировать поединок самцов оленя. Бои с помощью рогов обычно редко завершаются серьезными травмами, потому что они служат своеобразным "оружием чести".

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"На видео зафиксирован поединок самцов оленя зимой. Такие схватки являются естественным поведением и могут происходить даже после основного периода гона – как завершающее выяснение иерархии или попытка удержать доминирование на участке", – говорится в сообщении.

В Заповеднике отметили, что такие бои животных обычно редко завершаются серьезными травмами. Рога служат своеобразным "оружием чести", что позволяет соревноваться без фатальных последствий.

В то же время зимой они уже полностью сформированы и твердые, но их биологическая роль быстро теряется и вскоре они будут сброшены.

"Рога диких животных ценились издавна. Однако в зоне отчуждения их сбор и заготовка строго запрещены, ведь рога способны накапливать радионуклиды, в частности стронций-90, который откладывается в костной ткани", – резюмировали специалисты.

Исследование Зоны отчуждения

