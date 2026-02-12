В Чернобыльской зоне зафиксировали дуэль оленей с помощью "оружия чести". Уникальное видео
В Чернобыльской зоне специалистам удалось зафиксировать поединок самцов оленя. Бои с помощью рогов обычно редко завершаются серьезными травмами, потому что они служат своеобразным "оружием чести".
Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.
Что известно
"На видео зафиксирован поединок самцов оленя зимой. Такие схватки являются естественным поведением и могут происходить даже после основного периода гона – как завершающее выяснение иерархии или попытка удержать доминирование на участке", – говорится в сообщении.
В Заповеднике отметили, что такие бои животных обычно редко завершаются серьезными травмами. Рога служат своеобразным "оружием чести", что позволяет соревноваться без фатальных последствий.
В то же время зимой они уже полностью сформированы и твердые, но их биологическая роль быстро теряется и вскоре они будут сброшены.
"Рога диких животных ценились издавна. Однако в зоне отчуждения их сбор и заготовка строго запрещены, ведь рога способны накапливать радионуклиды, в частности стронций-90, который откладывается в костной ткани", – резюмировали специалисты.
Исследование Зоны отчуждения
В Чернобыльской зоне отчуждения заметили хищную птицу, местом обитания которой является тундра и лесотундра. Зимняк, а речь идет именно о нем, имеет надежную защиту от морозов и обеспечен эффективной маскировкой.
Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения снова заметили известное стадо одичавших коров. Животные не только умело находят себе пищу и хорошо себя чувствуют во время сильных морозов, но даже демонстрируют свою силу волкам.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!