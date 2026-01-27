Демонстрируют силу волкам: как в Чернобыльской зоне живет стадо уникальных одичавших коров во время зимы. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения снова заметили известное стадо одичавших коров. Животные не только умело находят себе пищу и хорошо себя чувствуют во время сильных морозов, но даже демонстрируют свою силу волкам.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"Во время планового патрулирования территории Чернобыльского заповедника, специалистам Корогодского ПНДВ удалось снова встретить хорошо известное стадо одичавших коров, которые стали настоящим символом и живой легендой этой местности", – говорится в сообщении.

По словам специалисты, исследования показали, что сейчас стадо насчитывает 12 голов, среди которых 6 взрослых коров и 2 телят.

Несмотря на сложные погодные условия – морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу – животные находятся в хорошем физическом состоянии. Упитанность оценивается как удовлетворительная и даже хорошая, что свидетельствует об их высокой адаптации к жизни в дикой природе.

"Следы на снегу рассказали о ночном визите четырех волков, которые подходили вплотную к стаду. Впрочем, животные оказались не такими уж и беззащитными. Один из быков после этого пошел по волчьим следам, очевидно, проверять территорию и продемонстрировать свою силу. В общем, перспективы перезимовки выглядят положительными. И до весны осталось совсем немного", – добавили в Заповеднике.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС привлекали различную технику – от вертолетов и до иностранных радиоуправляемых роботов. И сегодня эти объекты можно увидеть в Зоне отчуждения, где они хранятся на специальных площадках.

