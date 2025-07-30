В Чернобыльской зоне нашли редкий краснокнижный цветок: с давних времен окутан мифическим смыслом. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения специалисты нашли редкое краснокнижное растение – лилию лесную. Она с давних времен окутана мифическим смыслом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Это единственный представитель этого вида, который растет в Украине в дикорастущем состоянии.

Что известно

"В заповедной дубраве во время научных исследований найдено растение, которое с давних времен окутано мифическим содержанием. Заметив цветок, который, словно суетливая бабочка, качался среди зеленых папоротников, ученые в сопровождении специалистов Рассоховского ПНДВ начали поиск других экземпляров этого краснокнижного вида. Ведь время цветения лилии лесной подходит к концу", - говорится в сообщении.

Как отметили в Заповеднике, настойчивость и усилия дали свой результат. Специалисты нашли еще одно цветущее растение, а неподалеку два экземпляра, которые уже отцвели и еще семь вегетирующих растений, которые в следующем году могут также порадовать своими цветами.

Лесная лилия размножается достаточно медленно как генеративно (процесс размножения растений, который происходит половым путем, с помощью семян), так и вегетативно (бесполое воспроизведение растений из их вегетативных частей, то есть из фрагментов талома, побега, листа или корня).

Семена прорастают в первый год и лишь на следующий год появляются первые настоящие листочки и начинает формироваться луковица. На третий год у лилии лесной формируется побег, на котором наконец-то закладывается генеративная почка. И только на четвертый год можно наконец увидеть первые нежные цветы.

Исследование Зоны

Ранее в Чернобыльской зоне ученым удалось зафиксировать присутствие редкого и крайне осторожного жителя украинского Полесья. Бурый медведь, а речь идет именно о нем, находился в поисках пары.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили одного из самых распространенных слизней – фулиго желтый. Он не имеет мозга, умеет путешествовать, а в Мексике его даже едят.

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