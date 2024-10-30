Узнать невозможно: исследователь показал, как изменилась Русановская коса в Киеве за 50 лет. Фото

В начале 1960-х годов в Киеве на Русановке приступили к строительству образцового жилмассива. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как изменилась эта местность уже после того, как ее заселили – в 1975 году и в наши дни.

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Снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Эта локация известна как историческая местность столицы.

"Как изменилась Русановская коса за 50 лет", – подписал фотографию киевовед.

Можно увидеть и сравнить эту локацию благодаря двум скомпилированным фото 1975 и 2024 годов.

Русановка – историческая местность и жилой массив Киева. Окружена на востоке, севере и юге по Русановскому каналу, а с запада по Днепру.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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