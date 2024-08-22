Уровень Днепра поднялся на 5,3 метра: в сети показали, как затопило Киев в апреле 1938 года. Уникальное видео

В апреле 1938 года Киев страдал от сильного разлива Днепра. В результате поднятия уровня воды на более пяти метров, Труханов остров превратился в Венецию, а добраться до левого или правого берега города можно было только на лодке.

Видео дня

Уникальная кинохроника была опубликована в сообществе "История города 1900-1999 года. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть столицу на кадрах 86-летней давности.

"Разлив Днепра. Апрель. 1938 год. Киев. УкрКиноХроника", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия стихии, бурлившей в городе. Как отметил диктор киноохранники, только благодаря лодкам жители Труханового острова, который тогда был заселен, имели возможность попасть на правый или левый берега Киева. Уровень воды поднялся на 5,3 метра.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

В Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, умершего в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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