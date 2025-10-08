Умеренный дождь и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 октября

В Киевской области в четверг, 9 октября, облачно, синоптики прогнозируют умеренный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 9 октября по территории Киевской области. Облачно. Умеренный дождь. Температура по области ночью 8-13°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. В течение всего дня ожидается мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

