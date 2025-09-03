Уходят в небо молодые патриоты: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Арендар. Фото

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Арендар. Сердце мужественного украинского воина остановилось 27 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Уходят в небо молодые патриоты... Солдат Сергей Арендар, стрелок номер обслуги штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты штурмового батальона. Погиб 27 августа 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Заречное Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 4 сентября в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Игорь Науменко. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 августа.

