Жил ради Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Науменко. Фото
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Игорь Науменко. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 августа.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.
Печальная весть
"С болью в сердце снова о потере... 27 августа в бою погиб Игорь Науменко, старший наводчик минометной батареи 7 батальона 114 обр ТрО. Во время выполнения боевого задания и отражения вражеской атаки, Игорь получил тяжелое ранение. Несмотря на оказанную помощь, во время эвакуации его сердце остановилось", – написал Сапожко.
Герой был верным сыном Украины, надежным товарищем и мужественным воином. Его путь в армии начался еще в апреле 2022 года, и с тех пор он без колебаний стоял на защите родной земли.
"Наши мысли и соболезнования – с семьей Героя, его матерью и близкими. Память об Игоре навсегда останется среди нас. Он жил и погиб ради Украины", – добавил Сапожко.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Часов Яр погиб военный из Киевской области Сергей Тертычный. Сердце мужественного украинского воина остановилось 22 августа.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!