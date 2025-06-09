Цветы и лампадки: в Киеве на месте гибели трех спасателей обустроили мемориал. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева на месте гибели трех спасателей обустроили мемориал. Неравнодушные киевляне и коллеги пожарных оставили здесь фотографии чрезвычайщиков, их личные вещи и цветы.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Простились с бойцами ГСЧС в понедельник, 9 июня.

В Киеве недалеко от станции метро "Шулявская", на месте гибели трех спасателей Павла Езгора, Даниила Скадина и Андрея Реминного, обустроили мемориал. В середине его фотографии пожарных, а вокруг них – их личные вещи, в частности рации, фонари и шлемы.

Кроме того, неравнодушные киевляне и коллеги спасателей оставили здесь цветы и лампадки. Напротив мемориала, через дорогу, здание, куда произошел прилет, – во время ликвидации последствий вражеского обстрела трое сотрудников ГСЧС погибли. Еще 14 – пострадали.

Стоит добавить, что возле этого места постоянно останавливаются прохожие, которые минутой молчания чтят их подвиг.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 9 июня, попрощались с тремя столичными спасателями, которые погибли 6 июня. Жизни Павла Езгора, Даниила Скадина и Андрея Реминного оборвались во время ликвидации последствий террористической атаки РФ по столице Украины.

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