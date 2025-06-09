Провожают под Эннио Мориконе: в Киеве прощаются со спасателями, которые погибли во время ликвидации последствий обстрела столицы. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 9 июня, началась церемония прощания с тремя столичными спасателями, которые погибли 6 июня. Жизнь Павла Езгорова, Даниила Скадина и Андрея Реминного оборвались во время ликвидации террористической атаки РФ по столице Украины.

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Вечная память и слава Героям! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Так, утром 9 июня в Киеве анчали церемонию прощания с Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Реминным. Пожарные-спасатели погибли 6 июня во время ликвидации последствий ракетного обстрела страны-террориста РФ по столице Украины.

Провести в последний путь Героев и отдать дань уважения их подвигу пришли родные, близкие и коллеги, в том числе и пожарный, который прибыл с ними на вызов и получил ранения.

Напомним, в ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, над отражением очередного вражеского нападения работали защитники неба.

Всего в результате вражеских ударов погибли 3 сотрудника ГСЧС, а также пострадали 23 человека, среди которых 14 спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 23 мая, в Киеве попрощались с актером и бывшим участником проекта "Дизель Шоу" Максимом Нелипой, который отдал жизнь, защищая Украину от врагов. Церемония состоялась в Центре культуры и искусств Национального технического университета Украины "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского".

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