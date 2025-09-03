Царила особая киевская атмосфера: как выглядела улица Богдана Хмельницкого в начале 20-го века. Фото

Улица Богдана Хмельницкого в Киеве возникла в 1830-е годы. Благодаря фото, сделанному в начале 20-го века, мы можем увидеть, как выглядело место, где тогда царила особая киевская атмосфера.

Видео дня

Снимок опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация претерпела изменения.

Взгляд в прошлое

"Фундуклеевская улица (ныне – Богдана Хмельницкого) в начале ХХ века. Здесь царила особая киевская атмосфера – узкие тротуары с рядами вывесок аптек, магазинов и кабинетов, брусчатка под ногами, тишина полудня и неторопливые шаги прохожих. Впереди выныривает величественный городской театр – центр культурной жизни Киева того времени", – говорится в сообщении.

Улица Богдана Хмельницкого возникла в 1830-е годы под названием Кадетская, поскольку существовал проект возведения здесь здания Киевского Владимирского кадетского корпуса. С середины XIX века переведена к улицам 1-го разряда – это стало началом расцвета местности. В 1869 году в честь киевского губернатора Ивана Фундуклея улица была названа Фундуклеевской.

В 1892 году здесь была открыта одна из первых линий киевского трамвая, тогда же улица была заасфальтирована.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Станция метро "Майдан Независимости" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года, и благодаря фотороботу Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Как сообщал OBOZ.UA, Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

