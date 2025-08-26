Исторический момент: ровно 34 года назад заменили название станции метро 'Майдан Незалежности' в Киеве. Уникальное фото

Станция метро "Майдан Незалежности" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года, и благодаря фотоработе Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Уникальный снимок был опубликован в сообществе "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook. Первых пассажиров станция приняла 17 октября 1977 года.

"Август 1991-го", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть исторический момент, когда рабочие подземки изменили советское название станции на "Майдан Незалежности".

"Майдан Незалежности" – 15-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Почтовая площадь" и "Площадь Украинских Героев". Открыта 17 декабря 1976 года под названием "Площадь Калинина". Менее чем через год, 17 октября 1977 года, в честь празднования 60-летия Октябрьской революции, в связи с переименованием главной площади города станция также изменила название – "Площадь Октябрьской революции". Нынешнее название – с 26 августа 1991 года.

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни считается частью Майдана Незалежности в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

