Узнать трудно: как выглядела Почтовая площадь в Киеве более 120 лет назад. Уникальные фото

Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям, мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

Снимки опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Взгляд в прошлое

"Киев, начало ХХ века. Набережная Днепра: пароходы, склады и оживленная пристань. Правее Почтовой площади – место, где сегодня бурлит современная городская жизнь с кафе и прогулочной набережной", – говорится в сообщении.

Кроме того, в сообществе опубликовали и снимок этой же локации, который был сделан на рубеже XIX и XX веков.

На фотографиях можно увидеть и саму набережную в районе Почтовой площади, и эту локацию с видом на Владимирский спуск. Узнать местность действительно трудно.

Немного истории столицы

