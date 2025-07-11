Трамвайная линия и колесо обозрения: как выглядела Европейская площадь в Киеве в 1960-м. Фото

В наши дни Европейскую площадь в Киеве невозможно представить без автомобильной развязки в форме кольца и Арки Свободы украинского народа на заднем плане. Но в начале 1960-х годов здесь ездили трамваи, а возле филармонии можно было покататься на колесе обозрения.

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Старую фотографию опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.

"Здание Киевской филармонии на Европейской площади, 1961 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что тогда через площадь пролегали трамвайный и троллейбусный маршруты. На месте нынешней Арки Свободы украинского народа было Смотровое колесо, с которого открывался невероятный вид на левый берег столицы и исторический Подол.

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