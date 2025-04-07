'Токийский дрифт' на Печерске: в Киеве водитель BMW вылетел на тротуар, чуть не задев остановку. Фото и видео

В Печерском районе Киева водитель BMW начал "дрифтовать" на дороге, в результате чего машина вылетела на тротуар, а затем на зеленую зону, чуть не протаранив остановку общественного транспорта. Событие произошло на бульваре Николая Михновского.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Есть ли пострадавшие в результате аварии, не известно.

"Токийский дрифт на BMW на бульваре Михновского. Очень повезло мужчине на тротуаре", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, какой водитель легковушки начинает двигаться и резко набирать скорость.

Через секунду машину заносит на дороге, после чего она вылетает на тротуар, сбивая столб со знаком, а затем на зеленую зону, чуть не протаранив остановку общественного транспорта. Далее можно увидеть, что автомобиль получил повреждение – в частности пробитое колесо.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Киева, инспекторы провели с нарушителем профилактическую беседу для недопущения подобных случаев в будущем, составили на него протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП. В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, перевернулась на бок и врезалась в дерево. В результате ДТП погибла женщина, тело которой из изуродованной машины деблокировали спасатели.

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