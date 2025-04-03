На Киевщине легковушка перевернулась на бок и врезалась в дерево: есть погибшая. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, перевернулась на бок и врезалась в дерево. В результате ДТП погибла женщина, тело которой из изуродованной машины деблокировали спасатели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, в четверг, 3 апреля, в 7:28 в них поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Ракитное-Телешевка Белоцерковского района.

"По прибытию на место вызова установлено, что автомобиль Mitsubishi Colt столкнулся с деревом, в результате чего водитель оказалась заблокированной в салоне. Спасатели с помощью электрической лебедки и бензора деблокировали тело погибшей женщины, 1967 года рождения, и передали работникам Национальной полиции", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украину из Польши экстрадировали находившегося в международном розыске военнослужащего за совершение ДТП в Киевской области. В результате аварии пострадали три человека, а злоумышленник скрылся за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель автомобиля скончался в больнице.

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