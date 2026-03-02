Температура в Киеве была ниже климатической нормы: климатологи подвели итоги февраля 2026 года

Согласно информации климатологов среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве была ниже климатической нормы на 3,0 ℃. Самым холодным днем в столице стало 10 число, когда столбики термометров опустились до -20,2°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков выпало 36 мм или 92% месячной нормы.

Что рассказали климатологи

"Центральная геофизическая обсерватория сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила -5,3°С, что ниже климатической нормы на 3,0℃", - говорится в сообщении.

По словам климатологов, холоднее всего в последний месяц зимы было 10 февраля, когда минимальная температура снизилась под утро до -20,2°С. Теплее всего было 24 числа, когда максимальная температура повысилась до +6,0°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!