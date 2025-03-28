Стоимость 'услуг' составила до $4,5-7 тыс.: в Киевской области разоблачили схему переправки уклонистов через границу. Фото

Правоохранители заблокировали очередную схему нелегальной переправки уклонистов в страны ЕС, которую организовали жители Киевской области. Стоимость "услуг" составляла от 4,5 до 7 тыс. долларов США с каждого "клиента".

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ Киева и области. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы.

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией и Госпогранслужбой разоблачили еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Переправку уклончан в обход пунктов пропуска дельцы организовали за денежное вознаграждение от 4,5 до 7 тыс. долларов США с каждого "клиента". По результатам комплексных мероприятий в Киевской области задержаны два организатора схемы", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в СБУ, один из злоумышленников 44-летний бывший правоохранитель, ныне работающий таксистом в Киевской области. К сотрудничеству он привлек 26-летнего безработного, выполнявшего роль проводника. Заранее проложенным маршрутом он должен был доставить уклонистов к границе и забрать у них деньги за сопровождение.

Правоохранители задержали обоих фигурантов и их "клиентов" в одном из населенных пунктов Вышгородского района Киевской области во время подготовки к "маршруту". В ходе обыска были изъяты средства и обнаружены электронные файлы проложенных путей к границе. Злоумышленникам сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили еще три схемы переправки граждан призывного возраста через границу. Среди организаторов – врач коммунального медучреждения в Киеве.

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