Стоимость 'услуг' составила $6-80 тыс.: в Киеве разоблачили еще три схемы переправки уклонистов через границу. Подробности и фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили еще три схемы переправки граждан призывного возраста через границу. Среди организаторов – врач коммунального медучреждения в Киеве.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевщине. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали очередные каналы незаконной переправки за пределы нашего государства граждан призывного возраста. Организаторы противоправных схем задержаны в Киеве на "горячем". Они предлагали свои услуги за 6-80 тысяч. долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в СБУ, в одной из схем причастен врач-травматолог столичного коммунального медучреждения Киевского городского совета. Медик делал фиктивные операции, свидетельствующие о якобы хирургических вмешательствах. К своему "бизнесу" он привлек сообщника – 54-летнего уроженца Днепропетровщины.

Стоимость пакета услуг стартовала от 6 тыс. долларов США. За эту сумму дельцы "оперировали" пациентов-мужчин и предоставляли фиктивные выписки из стационара, которые являлись основаниями для отсрочки. После этого за $25 тыс. злоумышленники продавали пакет документов для получения группы инвалидности для списания с военного учета и последующего беспрепятственного выезда за границу.

Кроме того, сотрудники милиции задокументировали несколько этапов передачи злоумышленникам денег для проведения очередной фиктивной операции мужчине призывного возраста. К организации другого канала причастны двое жителей Киевщины. За разные суммы дельцы оформляли документы, позволявшие свободно выезжать за границу и возвращаться в Украину. Стоимость таких фейковых справок составляла от 7 до 80 тысяч долларов США и зависела от срочности изготовления.

Еще один злоумышленник – 68-летний житель столицы. Фигурант зарабатывал надбавку к пенсии, способствуя беспрепятственному пересечению государственной границы мужчинам призывного возраста, которым запрещен выезд за пределы Украины во время действия военного положения.

Оформить документы о непригодности граждан к военной службе организатор предлагал за 20 тыс. долларов США. В пакет "услуг" входило лечение в условиях стационара в медицинских учреждениях, дальнейшее получение выводов о наличии хронических заболеваний, сопровождение в местный ТЦК для исключения из учета.

Это позволяло уезжать "клиентам" за границу на основании полученных документов. Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" в Святошинском районе Киева во время передачи заказчику так называемого "белого билета" в обмен на всю сумму денежного вознаграждения.

"По информации СБУ, фигуранты нелегально оформили документы для, по меньшей мере, 40 граждан призывного возраста. В настоящее время проверяется причастность к противоправной деятельности других участников схем. В результате проведения неотложных следственных действий по местам жительства, работы и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли денежные средства в иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Также обнаружены оригиналы и копии медицинских документов военнообязанных мужчин, которые планировали получить "белые билеты", – добавили в пресс-службе.

По этим фактам возбуждены уголовные производства, а задержанным сообщили о подозрении. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области задержан бывший чиновник Тереблечанского лесничества, который переправлял военнообязанных мужчин через границу.

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