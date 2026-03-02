Спасение ТЭЦ Киева после обстрела РФ: в ГСЧС показали уникальные кадры работы водолазов-саперов. Видео

Во время работ по спасению одной из ТЭЦ Киева трое водолазов-саперов, в чрезвычайно сложных условиях, предотвратили затопление машинного зала объекта. Они смогли загерметизировать один из трубопроводов и выкачать воду, что позволило работать энергетикам.

Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Именно эти спасатели в итоге были отмечены государственными наградами.

"Сегодня мы делимся эксклюзивными кадрами спасения одной из теплоэлектроцентралей столицы. Уникальной и почти ювелирной работой одного из наших подразделений, благодаря которой удалось предотвратить настоящую катастрофу и разрушить вражеские планы уничтожить нашу энергосистему", – говорится в сообщении.

В подписи к видео отмечается, что на кадрах – работа личного состава отделения подводного разминирования и других специальных работ, который провел неотложные гидротехнические работы на водозаборном узле одной из столичных ТЭЦ.

Трое водолазов-саперов столичного гарнизона ГСЧС, предотвратили затопление машинного зала водозабора, загерметизировав один из трубопроводов. После с помощью насосов и вместе с другими участниками операции, им удалось выкачать воду, что позволило работать энергетикам.

"Останавливали водоток ледяной воды в условиях сильного течения от прорыва, ограниченные по времени и без права на ошибку. Александр Туманов, Сергей Маковский и Евгений Пасечник, которых вы и раньше неоднократно видели на фотографиях наших соцсетей, этой зимой бесспорно стали одними из ее настоящих героев", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водолазы ГСЧС провели уникальную операцию по ликвидации повреждений на одной из ТЭЦ столицы. Специалисты 6 суток работали в ледяной воде и в условиях мороза до -15°C.

