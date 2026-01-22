В ледяной воде и в мороз до -15°C: водолазы ГСЧС провели уникальную спецоперацию по восстановлению ТЭЦ в Киеве. Видео

В Киеве водолазы ГСЧС провели уникальную операцию по ликвидации повреждений на одной из ТЭЦ столицы. Специалисты 6 суток работали в ледяной воде и в условиях мороза до -15°C.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Специалисты были награждены указом президента Украины.

Что известно

"Уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до -15°C провели водолазы ГСЧС Украины", – рассказал Клименко.

По словам министра, в результате российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению из-за повреждения трубы. Это существенно усложняло ремонт оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах тысяч людей.

В ледяной воде и в экстремальных условиях водолазы ГСЧС начали работы по ликвидации повреждений – спецоперация длилась 6 суток. Благодаря тяжелому труду спасателей утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы.

"Выражаю искреннюю благодарность водолазам ГСЧС за профессионализм! Спасибо Президенту Украины за высокое государственное награждение их работы... Это пример ответственности и мужества, которые держат страну в самых сложных условиях", – подчеркнул Клименко.

Он добавил, что в соответствии с указом главы государства:

орденом "За мужество" III степени награждены Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк;

орденом Даниила Галицкого – Андрея Власенко;

медалью "Защитнику Отечества" - Антона Гайтана.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на утро четверга, 22 января, без теплоснабжения оставалось чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. В городе продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

