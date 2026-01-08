Спасатели Киева изъяли из акватории Днепра остатки российского дрона. Фото и видео

Спасатели Киева изъяли из акватории Днепра остатки вражеского БпЛА. Чтобы найти их сотрудникам ГСЧС понадобилось обследовать дно реки.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"В течение 6 и 7 января Группой пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования АРЗ СП проводились работы по поиску и поднятию остатков вражеского БпЛА в акватории Днепра вблизи острова Большой", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что с помощью водолазно-пиротехнического снаряжения было обследовано 450 квадратных метров дна акватории реки в определенном для поиска секторе, где найдены безопасные остатки вражеского беспилотника.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!