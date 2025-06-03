Сотни пассажиров на станциях: в сети показали, как выглядело метро Киева во время тревоги. Фото и видео

В метро Киева во вторник, 3 июня, из-за угрозы ракетного обстрела со стороны страны-террориста РФ останавливали движение поездов на открытых участках метрополитена. Из-за этого на некоторых станциях собралось много людей, которые были вынуждены ждать отбоя.

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Об этом сообщили в социальных сетях. После завершения тревоги, движение подземки было восстановлено.

"Киевское метро во время воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео, можно увидеть, что из-за угрозы воздушного удара по столице, из соображений безопасности останавливали движение поездов метрополитена по наземным участкам, в частности по зеленой линии. Тысячи киевлян из-за страны-террориста РФ вынуждены были ждать отбоя, чтобы продолжить движение дальше.

Стоит добавить, что, согласно сообщениям пресс-службы Воздушных сил ВСУ, тревогу объявляли из-за угрозы обстрела ракетой "Кинжал".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 июня российские войска в очередной раз обстреляли Сумы. Враг попал в центральную часть города. В результате атаки погибли два человека, также есть пострадавшие.

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