Снег и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киевской области

В части Киевской области 15-19 марта ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде с переходом в снег, местами ночью столбики термометров опустятся до -6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах региона гололедица.

"Об изменении погодных условий в Киевской области 15-19 марта 2025 года. 15-16 марта активный атмосферный фронт обусловит дожди в северной половине области с переходом в снег. Ожидается временное образование снежного покрова, высотой 3-10 см, местами налипания мокрого снега, гололедица", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что 17-19 марта в результате вторжения с севера арктического воздуха произойдет понижение температуры ночью до 1-6°С мороза, днем до 0-5°С тепла.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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