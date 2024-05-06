Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 6 мая: известны подробности

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области в понедельник, 6 мая. В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток будут грозы.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области. В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 6 мая грозы", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что в течение дня, согласно прогнозу синоптиков, будет ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что до 7 мая включительно в Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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