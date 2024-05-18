Прошли два года и восемьдесят четыре дня дневника войны. Обстановка на фронте очень запутанная. Одних послушаешь - все плохо. Других - что терпимо. В общем я склоняюсь к формулировке - контролируемая.

Каких-то прорывов российских войск нигде не произошло, но они продолжают давить. Причем все там же где и всегда: на купянском, лиманском, покровском и кураховском направлении. Под Часовым Яром, в Кринках и т.д.

Не останавливаются они и в направлении Харькова. Многие считают, что уход ВСУ из Волчанска - это вопрос одного-двух дней. Хотя Зеленский говорит, что вот-вот россияне упрутся таки в железобетонные фортификационные сооружения (которые якобы имеются между ними и Харьковом) и их наступление остановится.

(Кстати, как-то за обсуждением отсутствия у ВСУ фортификационных сооружений вдоль российско-украинской границы сам собой выпал из поля зрения вопрос об отсутствии там минных полей, а ведь у ВСУ есть установки для дистанционного минирования и в таком случае аргумент про то, что эта зона простреливалась россиянами, не работает).

Россияне днем нанесли по Харькову удар двумя КАБами. По сообщениям местных властей, погибли 3 человека и 28 ранены. Также по окрестностям Одессы они выпустили несколько ракет. Три баллистических ракеты достигли цели, а три крылатых - были сбиты. Под Одессой загорелся большой склад. Один человек погиб, восемь получили ранения.

В полночь на субботу в Украине вступит (наконец-то) в силу новый закон о мобилизации, который снизит призывной возраст с 27 до 25 лет и предусматривает более жесткие правила воинского учета и более серьезные наказания за их неисполнение.

Теперь в течении двух месяцев граждане Украины призывного возраста должны будут "обновить" свои данные, и после этого ждать повестки на врачебную комиссию и потом - в действующую армию. То есть реальные результаты этого этапа мобилизации ВСУ почувствуют не раньше, чем через три-четыре месяца.

В свою очередь, МИД Украины отдал дипломатическим миссиям за границей распоряжение с 18 мая возобновить оказание консульских услуг украинским гражданам мужского пола и призывного возраста, но только по предъявлении ими документа о постановке на воинский учет.

Сегодня и Путин и Зеленский сделали ряд заявлений, которые дали много пищи для размышлений. Путин, например, заявил, что он не собирается идти на Харьков, а ограничится лишь созданием "санитарной зоны" вдоль границы. А зона ему эта нужна чтобы защитить Белгород от обстрелов.

Кроме этого он опять повторил, что готов хоть сию минуту сесть за стол переговоров и прекратить эту войну. В этот раз он даже добавил (это - новация!), что за основу на этих переговорах можно взять старые добрые "Стамбульские договоренности".

Хочу заметить, что до сих пор он говорил, что возврата к "Стамбульским договоренностям" нет, корабль уплыл и Украина упустила свой шанс. И что новые переговоры должны вестись "с учетом реалий" и эти его "реалии" трактовались всеми как актуальная линия фронта.

И вот те на: он теперь готов снова вернуться в апрель 2022 года и начать переговоры там, где они прервались в прошлый раз. Не иначе, Си Цзиньпин на него не по-децки наехал и Вовчик стал как шелковый. Ну в самом деле, все гадают: какого черта он поперся в Китай? Ну не за договоренностями же о "больших кошках" и топинамбуре!

Журналисты ломают голову: что осталось в закулисной части переговоров в Пекине? Какие такие коварные замыслы вынашивают два этих жутких тирана? А может быть все проще? Может быть Си вызвал Вована на ковер и сказал ему, что если он будет продолжать эту бессмысленную войну, то может лишиться его покровительства?

Ну, в самом деле: перед самой войной Путин приезжал в Пекин и обещал все закончить в три дня. Теперь идет уже третий год, а конца-края не видно. Тут даже легендарное китайское терпение может лопнуть. Особенно с учетом того, что пару дней назад американцы ввели заградительные пошлины на большую группу китайских товаров, традиционно в больших количествах импортируемых в Америку. А Конгресс принял закон о принудительной продаже Тик-Тока.

Напомню, что после почти четырех лет рассмотрения вопроса Вашингтон решил повысить импортные пошлины на китайские электромобили. Пошлина на них вырастет с нынешних 27,5% до 102,5%.

Кроме этого, пошлины вырастут и на китайские аккумуляторы, солнечные батареи, сталь и алюминий. На литиевые батареи пошлина увеличится с 7,5% до 25%, на важнейшие редкоземельные элементы - с нуля до 25%, на солнечные панели - с 25% до 50%, на полупроводники - с 25% до 50%.

Немного раньше было принято решение о повышении импортных пошлин на китайские сталь и алюминий - они вырастут до 25%, как и на ряд товаров из этих материалов, в отношении которых сейчас действует ставка в 7,5% или вообще отсутствуют импортные пошлины.

Думаю, Си Цзиньпин прекрасно понимает, что от него хотят американцы и кто виновник всех его проблем. Не думаю, что после таких новостей из США у товарища Си появилось больше теплых чувств к маленькому плешивому борцу с западной гегемонией, который вызвался воевать с НАТО, но не может справиться даже с Украиной.

Провалиться мне сквозь землю, но я почти уверен, что именно отсюда растут корни путинской готовности вернуться к Стамбульским договоренностям. И хочется надеяться, что в этот раз Киев не станет валять дурака и воспользуется этой возможностью.

Зеленский же сообщил сегодня, что впервые с начала войны он не слышит жалоб с передовой на отсутствие снарядов. "Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит на протяжении последних двух месяцев" - сказал он. Что ж! Раз так, то значит дела должны пойти на поправку, не так ли?

Слава Украине!

В Израиле министр обороны Йоав Галант заявил, что в Рафах войдут дополнительные израильские войска. Это заявление сделано в преддверии визита в Израиль и Саудовскую Аравию помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Он прибудет в Израиль в воскресенье. И это значит, что Израиль не поменял своих планов, несмотря на недовольство Белого Дома.

Сегодня в секторе Газа нашли тела трех заложников, которые были захвачены еще 7 октября прошлого года. Среди них и тело израильской и немецкой гражданки Шани Лук. Фотографии ее изувеченного тела видел весь мир. Но тогда казалось, что еще есть надежда на то, что она может быть жива. Теперь никакой надежды нет. Такие дела…

I love Israel!